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Tiros no rosto

Mulher é morta por levar doce em vez de salgado à festa junina

Segundo a polícia, Vanderléia Inácio dos Santos teria combinado de levar salgados ao evento

Publicado em 21 de Junho de 2019 às 19:29

Publicado em 

21 jun 2019 às 19:29
Mulher é morta por levar doce em vez de salgado a festa junina Crédito: Facebook
Uma dona de casa de 25 anos foi assassinada com três tiros no rosto pelo fato de ter levado um bolo em uma festa junina. O crime ocorreu na noite do último dia 15 em Sete Barras (203 km de SP).
Segundo a polícia, Vanderléia Inácio dos Santos teria combinado de levar salgados ao evento. Porém, acabou levando um bolo, o que provocou uma discussão com o acusado pelo crime, um homem de 47 anos.
Ambos discutiram em um bar, segundo uma testemunha disse à polícia. Após o entrevero, o acusado foi até seu carro, pegou uma arma de fogo e atirou em Vanderléia. O homicídio ocorreu na frente dos quatro filhos da vítima. As crianças contam com 8, 6 e 4 anos, além de um bebê de 10 meses. O atirador fugiu em seguida.
O acusado se apresentou à polícia na quarta-feira (19). Ele não foi preso, pois o limite de tempo para sua prisão em flagrante já havia sido ultrapassado.
O caso foi registrado como homicídio qualificado na delegacia da cidade.

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