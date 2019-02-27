Mulher é morta a tiros no RJ e namorado é suspeito de ser o mandante

Valcirleia Ferreira Marques, de 36 anos, foi morta com três tiros tiros na noite desta terça-feira (26) no Rio de Janeiro Crédito: Pixabay

Mais um crime de femicídio foi registrado no Rio de Janeiro. Valcirleia Ferreira Marques, de 36 anos, foi morta com três tiros tiros na noite desta terça-feira (26), no bairro Engenheiro Belford, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Civil, o mandante do crime é o namorado da vítima, com quem Valcilene tem um filho de seis meses. Ele foi preso logo em seguida ao crime e apontado como o mandante da execução.

De acordo a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, Reginaldo Luiz Bonizioli foi preso por policiais militares na noite de ontem, por envolvimento na morte de Valcirleia. Ele discutia com a namorada quando um homem passou de moto e fez vários tiros contra a mulher. O autor dos disparos fugiu, mas Reginaldo foi preso por populares. No celular dele, a polícia encontrou troca de mensagens com o matador, mandando ele vir logo porque a vítima estava perto da porta de casa.

A polícia já sabe também que Valcirleia vinha cobrando dele um posicionamento para assumir o filho do casal. Ele era casado e queria manter o relacionamento em segredo. As equipes da Polícia Civil estão realizando diligências para prender o autor do homicídio, que já está identificado, e as investigações estão em andamento.

Valcirleia tinha outros três filhos menores de idade: duas adolescentes de 17 e 14 anos e um adolescente de 13 anos.