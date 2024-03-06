Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mulher denuncia racismo após ser obrigada a abrir a bolsa em loja
Em Pernambuco

Mulher denuncia racismo após ser obrigada a abrir a bolsa em loja

O caso, que foi registrado como calúnia, constrangimento ilegal e racismo, aconteceu em uma loja da Americanas

Publicado em 06 de Março de 2024 às 17:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 mar 2024 às 17:39
A mulher precisou abrir a bolsa no meio da loja Americanas localizada em Pernambuco
A mulher precisou abrir a bolsa no meio da loja após ser acusada de furto Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma mulher negra, identificada como Ivone Marques, de 26 anos, foi acusada de furto em uma loja da Americanas em um shopping do Recife (PE), zona sul da capital, na última sexta-feira (1º). O caso é investigado pela Polícia Civil.
A mulher foi abordada por dois seguranças que pediram para que ele abrisse a bolsa no meio da loja. ''Pediram para eu mostrar a bolsa, provavelmente porque estou de chapéu e chinelo, acham que sou maloqueira'', disse Ivone em gravação que fez do momento retirando os itens pessoais.
Os agentes disseram que as câmeras de segurança flagraram a mulher furtando no local. Ela havia acabado de sair do trabalho e passou na loja para fazer compras. ''Estou arrasada com tamanha humilhação'', contou Ivone. A Americanas afirmou que a abordagem feita foi 'inaceitável'. Após apuração interna, a rede disse em nota que entrou em contato com a vítima para retratação e apoio. ''A companhia reitera que não tolera quaisquer formas de discriminação ou racismo e que vem evoluindo na formação de uma cultura antirracista.''
A vítima fez um boletim de ocorrência. O caso foi registrado como calúnia, constrangimento ilegal e racismo. A Delegacia de Boa Viagem será a responsável pelas investigações.

Veja Também

Como nos mover contra os aspectos culturais do racismo?

Racismo e Evangelho: a fé evangélica é antirracista

Entenda as diferentes formas de racismo e como combatê-las

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Racismo Crimes Lojas Americanas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Neymar
Árbitro erra ao não marcar falta de Neymar em gol sobre o Fluminense
Imagem de destaque
Não é normal: 6 sinais de endometriose que costumam ser ignorados
Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados