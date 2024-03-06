Mulher denuncia racismo após ser obrigada a abrir a bolsa em loja

A mulher precisou abrir a bolsa no meio da loja após ser acusada de furto Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher negra, identificada como Ivone Marques, de 26 anos, foi acusada de furto em uma loja da Americanas em um shopping do Recife (PE), zona sul da capital, na última sexta-feira (1º). O caso é investigado pela Polícia Civil.

A mulher foi abordada por dois seguranças que pediram para que ele abrisse a bolsa no meio da loja. ''Pediram para eu mostrar a bolsa, provavelmente porque estou de chapéu e chinelo, acham que sou maloqueira'', disse Ivone em gravação que fez do momento retirando os itens pessoais.

Os agentes disseram que as câmeras de segurança flagraram a mulher furtando no local. Ela havia acabado de sair do trabalho e passou na loja para fazer compras. ''Estou arrasada com tamanha humilhação'', contou Ivone. A Americanas afirmou que a abordagem feita foi 'inaceitável'. Após apuração interna, a rede disse em nota que entrou em contato com a vítima para retratação e apoio. ''A companhia reitera que não tolera quaisquer formas de discriminação ou racismo e que vem evoluindo na formação de uma cultura antirracista.''