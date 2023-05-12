Mulher anda descalça sobre vidro em dinâmica com empresários

Mulher anda sobre vidro em dinâmica com empresários Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um vídeo em que uma mulher aparece andando descalça sobre cacos de vidro ganhou repercussão nas redes sociais esta semana. Ele foi gravado em abril durante um evento chamado "encontro Black", na Grande São Paulo, que reúne empresários para falar sobre vendas online, gestão, criação de conteúdo e tráfego pago. A mulher que aparece no vídeo é Bruna Ávila, cofundadora de uma agência de marketing.

No vídeo, a mulher parece emocionada e pessoas à sua volta dizem "você merece". Ao terminar a caminhada sobre a passarela de vidro, ela é aplaudida.

O evento é organizado por Samuel Pereira, empresário, investidor e professor de MBA na Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio Grande do Sul. Após muitas pessoas começarem a criticar a ação nas redes sociais, dizendo temer pela integridade física dos participantes, Pereira divulgou um vídeo em seu perfil no Instagram comentando o caso. Segundo ele, a prática não trouxe prejuízos físicos a Bruna e nem às outras 100 pessoas, aproximadamente, que participaram da dinâmica. Ele alega que tudo se tratou de um exercício sobre "vencer os medos", utilizado para promover o espírito de liderança e inovação nos participantes do evento - ele mesmo iniciou a atividade.

"Eu, como líder, inclusive, fui o primeiro a fazer essa dinâmica. Eu já fiz algumas vezes. Na realidade, quando você pisa naquela camada toda de cacos de vidro, o seu peso se distribui e eles não furam o pé de ninguém", diz o empresário no vídeo. "Quando você termina essa prática, você vê que nada de mal aconteceu, você não se machucou em nenhum momento e muito pelo contrário, aquele medo que você tinha, você venceu", completa.

A prática foi orientada por André Kaercher, que se denomina nas redes sociais como "treinador". Em nota, a assessoria de imprensa de Pereira disse que Kaercher "faz essa aplicação há anos e nunca alguém se machucou ou sofreu qualquer tipo de lesão porque todas as etapas são supervisionadas".

"Os pés são devidamente limpos, e ao pisar nos cacos, acontece uma distribuição de peso. O que ocorre é que as pessoas criam uma ilusão de que é algo perigoso, mas no final não é. O ponto principal é que existe o incentivo para as pessoas vencerem o medo, o que ocorre na verdade é uma ANALOGIA em relação as aflições da vida e como é possível superá-los para que as pessoas façam o mesmo em suas vidas e seus negócios", diz a nota.