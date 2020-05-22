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Publicidade

MPF quer investigar verba de propaganda do governo federal

A representação afirma que a secretaria direciona dinheiro para sites ideológicos e promove censura a veículos críticos ao governo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 12:21

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 12:21

Fábio Wajngarten, chefe da Secretaria Expecial de Comunicação Social da Presidencia da República
Procuradores pedem investigação sobre eventual improbidade administrativa de Fabio Wajngarten Crédito: Fátima Meira / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO
A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão solicitou uma investigação na quinta-feira (21), para garantir a transparência dos gastos com publicidade realizados pelo governo federal em campanhas publicitárias. No documento, os procuradores pedem investigação sobre eventual improbidade administrativa por parte do secretário de Comunicação da Presidência da República, Fabio Wajngarten.
A representação afirma que a secretaria direciona dinheiro para sites ideológicos e promove censura a veículos críticos ao governo, o que contraria a Constituição.
A Procuradoria cobra providências para que a Secom se abstenha de selecionar, para publicar propaganda oficial, veículos "em razão de afinidades ideológicas". E pede que sejam adotados critérios técnicos no direcionamento dos anúncios. 

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