MP investigava mina onde houve desastre desde 2018

Barragem se rompe em Brumadinho (MG) Crédito: Corpo de Bombeiros

Ainda antes do desastre na barragem de Brumadinho, o Ministério Público de Minas já havia aberto um processo específico para investigar a barragem da mina em Brumadinho (MG). De acordo com o procurador-geral do Estado, Antônio Sérgio Tonet, a Promotoria "cobrou da Vale informações e laudos para atestar a segurança da população e da natureza".

A mineradora apresentou em novembro documento atestando a segurança da barragem, com laudos e perícia de uma empresa externa. Segundo Tonet, será buscada a responsabilidade criminal pela tragédia. "E se houver os pressupostos que justificam prisão cautelar, não tenho dúvida que vamos pedir."