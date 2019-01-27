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Riscos

MP investigava mina onde houve desastre desde 2018

Em dezembro, o Conselho de Política Ambiental de Minas aprovou licença para que a Vale ampliasse a capacidade produtiva da Mina Jangada e do Córrego do Feijão, onde fica a barragem que rompeu

Publicado em 27 de Janeiro de 2019 às 11:18

Publicado em 

27 jan 2019 às 11:18
Barragem se rompe em Brumadinho (MG) Crédito: Corpo de Bombeiros
Ainda antes do desastre na barragem de Brumadinho, o Ministério Público de Minas já havia aberto um processo específico para investigar a barragem da mina em Brumadinho (MG). De acordo com o procurador-geral do Estado, Antônio Sérgio Tonet, a Promotoria "cobrou da Vale informações e laudos para atestar a segurança da população e da natureza".
A mineradora apresentou em novembro documento atestando a segurança da barragem, com laudos e perícia de uma empresa externa. Segundo Tonet, será buscada a responsabilidade criminal pela tragédia. "E se houver os pressupostos que justificam prisão cautelar, não tenho dúvida que vamos pedir."
Em dezembro, o Conselho de Política Ambiental de Minas aprovou licença para que a Vale ampliasse a capacidade produtiva da Mina Jangada e do Córrego do Feijão, onde fica a barragem que rompeu, de 10,6 milhões de toneladas por ano para 17 milhões de toneladas anuais. O trâmite de licenciamento foi considerado acelerado por especialistas e, na reunião em que foi aprovada a ampliação, foram mencionados riscos da barragem.

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