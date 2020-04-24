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Aprovada

MP amplia prazo para municípios aprovarem plano de mobilidade

A proposta aprovada pela Câmara agora vai para o Senado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 07:33

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 07:33

Câmara aprovou benefício em votação virtual
Câmara dos Deputados Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados
O plenário da Câmara aprovou nesta quinta-feira (23), uma medida provisória, publicada no ano passado, que amplia o prazo para municípios aprovarem seus planos de mobilidade urbana. Houve acordo entre os partidos e a proposta passou de forma simbólica, sem contagem dos votos, e também sem destaques (pedidos de alteração). A medida provisória não estava na pauta da sessão virtual desta noite e foi colocada na última hora. A proposta vai agora ao Senado.
O texto aprovado foi o relatório do deputado Gustavo Fruet (PDT-PR), ex-prefeito de Curitiba (PR). Ele estabeleceu prorrogação do prazo em duas faixas. Cidades com mais de 250 mil habitantes podem apresentar até abril de 2022 e com menos que isso, até abril 2023.
Antes da crise da Covid-19, uma comissão mista presidida pelo deputado Vinicius Poit (Novo-SP) foi formada para debater a medida do Executivo. Na época, o relator designado foi o senador Acir Gurgacz (PDT-RO). Ele chegou a apresentar parecer, mas o texto não foi aprovado na comissão especial.

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A medida precisa ser aprovada pelo Senado até a terça-feira (28), para não perder a validade.
A MP foi editada em novembro do ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo então ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, para modificar regras e prazos relativos ao Plano de Mobilidade Urbana, lançado por lei federal em 2012. Originalmente, a MP estabelecia que os municípios obrigados a elaborar o plano deveriam fazê-lo e aprová-lo até 12 de abril de 2021.
A sessão da Câmara foi encerrada na sequência e nova reunião foi convocada para a segunda-feira (27).

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