Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mourão diz que aguarda conclusão efetiva dos resultados das eleições dos EUA
Vice-presidente

Mourão diz que aguarda conclusão efetiva dos resultados das eleições dos EUA

Dias após o democrata Joe Biden ser eleito, o presidente da República, Jair Bolsonaro, não dá sinais de que mudará de opinião e seguirá aguardando o fim das ações judiciais movidas por Trump
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2020 às 19:13

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 19:13

O vice Hamilton Mourão
O vice Hamilton Mourão Crédito: Reprodução Twitter
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse nesta terça-feira, 10, que aguarda a conclusão efetiva dos resultados das eleições dos Estados Unidos. "Estamos ainda sob os eflúvios do processo eleitoral dos Estados Unidos, aguardando sua conclusão efetiva, uma vez que lá não existe judicialização, mas existe a recontagem dos votos de acordo com cada uma das legislações estaduais, pois aquele país é verdadeiramente uma federação", disse ele em evento virtual promovido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio) do Rio Grande do Sul.
Três dias após o democrata Joe Biden ser eleito como presidente dos Estados Unidos, o presidente da República, Jair Bolsonaro, não dá sinais de que mudará de opinião e seguirá aguardando o fim das ações judiciais movidas pelo presidente Donald Trump, que se recusa a admitir a derrota.

REFORMAS

Ainda no evento, Mourão disse que o Brasil precisa continuar no rumo das reformas estruturantes e citou a administrativa. "Acho que dentro do Congresso existe consenso para que a reforma administrativa ande", disse. "Desde 2014, viemos acumulando seguidos déficits fiscais, isso não é possível continuar. Precisamos equilibrar receita e despesa."

MEIO AMBIENTE

Sobre o meio ambiente, Mourão, que comanda o Conselho Nacional da Amazônia Legal (CNAL), afirmou que o Brasil é uma "potência agroambiental" e que há no País uma legislação rigorosa. "Maior desastre ambiental do Brasil hoje é o saneamento", afirmou, lembrando que muitos brasileiros não têm acesso ao saneamento básico.

Veja Também

Presidente da Turquia parabeniza Biden e fala em 'contribuições' para paz

Saiba quem é a brasileira nomeada por Biden para força-tarefa contra a Covid

Mídia estrangeira destaca silêncio de Bolsonaro sobre vitória de Biden

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bruno Passoni, Bruno Araújo, Karine Karam, Luiz Lara e Marcello Moraes
Veja como foi o lançamento do 34º Recall de Marcas de A Gazeta
Imagem de destaque
Esgoto da Serra: a reunião dos empresários da construção civil com o governador
Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados