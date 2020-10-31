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Incêndio

Morre quinto paciente após transferência do Hospital de Bonsucesso

O paciente morreu nesta sexta-feira (30), em um hospital municipal do Rio de Janeiro, para onde foi levado quando um dos prédios do complexo foi atingido pelo fogo

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 15:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 15:47
A fachada do Hospital Federal de Bonsucesso, onde houve o incêndio nesta terça (27)
A fachada do Hospital Federal de Bonsucesso, onde houve o incêndio na terça (27) Crédito: Google Maps
Morreu mais um paciente transferido do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), após o incêndio que atingiu a unidade na última terça-feira (27).
O paciente morreu nesta sexta-feira (30), em um hospital municipal do Rio de Janeiro, para onde foi levado quando um dos prédios do complexo foi atingido pelo fogo. A quinta morte foi confirmada em nota pela Rio Saúde, empresa pública responsável pela administração de diversos hospitais da cidade.
O paciente faleceu por volta das 6h de sexta-feira no CTI [centro de terapia intensiva]. Era um homem idoso (70 anos) e com diversas comorbidades, incluindo cardiopatia grave e insuficiência renal, com histórico recente de parada cardiorrespiratória durante procedimento cardiológico de alta complexidade. Já chegou ao Hospital Municipal Ronaldo Gazolla no dia 27 entubado, muito grave e com teste positivo para covid-19, informou a Rio Saúde.
O Prédio 1, onde ocorreu o incêndio, foi interditado pela Defesa Civil do Município.
Os demais prédios serão liberados a partir da próxima semana. As causas do incêndio estão sendo apuradas em uma perícia feita pela Polícia Federal.

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