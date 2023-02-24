Moraes diz que todo pedido que envolve golpista preso deve passar por ele

BRASÍLIA - O ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF) , informou à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que todos requerimentos que envolvem presos por atos golpistas do dia 8 de janeiro devem ser enviados diretamente a ele. Moraes é relator de inquéritos que apuram os responsáveis pela depredação das sedes dos três Poderes em Brasília. O despacho data de 17 de fevereiro, mas foi publicado nesta quinta-feira (23).

O despacho foi em resposta a um pedido do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), feito à Justiça do DF, para gravar depoimentos na penitenciária feminina. A justificativa dos parlamentares era apurar denúncias de supostas irregularidades relacionadas às prisões.

Alexandre de Moraes é relator de inquéritos que apuram os responsáveis por ataques às sedes dos três Poderes em Brasília Crédito: Nelson Jr. / SCO / STF

A vara enviou o requerimento a Moraes, que apontou que as investigações tramitam sob sigilo no Supremo e por isso "quaisquer requerimentos formulados que estejam relacionados às prisões efetivadas em razão dos fatos ocorridos em 08/01/2023, deverão ser remetidos diretamente a este Relator".