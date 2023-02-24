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Inquéritos

Moraes diz que todo pedido que envolve golpista preso deve passar por ele

Despacho do ministro do STF foi em resposta a um pedido do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) para gravar depoimentos na penitenciária feminina
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 fev 2023 às 17:22

Publicado em 24 de Fevereiro de 2023 às 17:22

BRASÍLIA - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), informou à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que todos requerimentos que envolvem presos por atos golpistas do dia 8 de janeiro devem ser enviados diretamente a ele. Moraes é relator de inquéritos que apuram os responsáveis pela depredação das sedes dos três Poderes em Brasília. O despacho data de 17 de fevereiro, mas foi publicado nesta quinta-feira (23).
O despacho foi em resposta a um pedido do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), feito à Justiça do DF, para gravar depoimentos na penitenciária feminina. A justificativa dos parlamentares era apurar denúncias de supostas irregularidades relacionadas às prisões.
Ministro Alexandre de Moraes
Alexandre de Moraes é relator de inquéritos que apuram os responsáveis por ataques às sedes dos três Poderes em Brasília Crédito: Nelson Jr. / SCO / STF
A vara enviou o requerimento a Moraes, que apontou que as investigações tramitam sob sigilo no Supremo e por isso "quaisquer requerimentos formulados que estejam relacionados às prisões efetivadas em razão dos fatos ocorridos em 08/01/2023, deverão ser remetidos diretamente a este Relator".
Os suspeitos são investigados por crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, incitação ao crime, entre outros. Mais de 900 pessoas detidas em flagrante no dia dos atos tiveram as prisões convertidas em preventivas — ou seja, por tempo indeterminado.

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