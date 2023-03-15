Moraes determina retorno de Ibaneis ao governo do Distrito Federal

BRASÍLIA - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta quarta-feira (15) a revogação do afastamento de Ibaneis Rocha (MDB) do governo do Distrito Federal e o seu retorno imediato ao cargo. De início, o governador ficaria 90 dias afastado da função.
Ibaneis tinha sido afastado das funções por determinação de Moraes horas após os ataques do dia 8 de janeiro, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram as sedes dos três Poderes em Brasília.
O emedebista é investigado em inquérito do Ministério Público Federal que apura a conduta de autoridades responsáveis pela segurança local no dia dos ataques.
Moraes afirma que as investigações sobre supostas omissões na segurança pública do Distrito Federal continuam. E Ibaneis poderá voltar a ser afastado, se for necessário.