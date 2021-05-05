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Contra a Covid-19

Moderna diz que dose extra reforça proteção contra variantes

Os resultados do estudo ainda são preliminares e foram realizados com pessoas que já haviam participado dos estudos iniciais do imunizante

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 18:50

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 mai 2021 às 18:50
Divulgação
A Vacina da Moderna teve eficácia superior a 90% na última fase de testes Crédito: Paul Biris
A Moderna informou nesta quarta-feira que doses de reforço de sua vacina contra a Covid-19 ajudaram a melhorar as respostas imunológicas contra algumas variantes do coronavírus. Os resultados do estudo ainda são preliminares e foram realizados com pessoas que já haviam participado dos estudos iniciais do imunizante.
De acordo com a farmacêutica americana, foram realizados testes com aplicação da vacina original contra a covid e de um imunizante modificado para corresponder melhor às variantes. Nos dois casos, os agentes do sistema imunológico conhecidos como anticorpos neutralizantes aumentaram. A proteção reforçada, segundo a Moderna, funcionou para as variantes B.1.351, da África do Sul, e P.1, identificada no Brasil.
"Estamos animados com esses novos dados, que reforçam nossa confiança de que nossa estratégia de reforço deve ser protetora contra essas variantes recém-detectadas", disse o presidente-executivo da Moderna, Stephane Bancel, em um comunicado.
Os indivíduos que participaram do estudo receberam a dose extra do imunizante cerca de seis a oito meses após terem tomado a segunda dose da vacina original.

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