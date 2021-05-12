Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Ministro diz que 'recomendou' à Defesa parar de comprar bebidas alcoólicas
Dados contestados

Ministro diz que 'recomendou' à Defesa parar de comprar bebidas alcoólicas

Em audiência pública realizada pela Câmara, Braga Netto afirmou que celebrações entre os militares continuam a acontecer, mas, agora, com eventuais bebidas adquiridas por cada um
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 mai 2021 às 19:00

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 19:00

O ministro da Casa Civil, Braga Netto, e o presidente Jair Bolsonaro durante pronunciamento sobre pressão dos combustí­veis e a polí­tica de reajustes adotada pela Petrobras.
O ministro da Defesa, Braga Netto Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Nada de cerveja ou uísque. O ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, disse nesta quarta-feira que fez uma "recomendação" às Forças Armadas para que deixem de usar dinheiro público na compra de bebidas alcoólicas.
Em audiência pública realizada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, Braga Netto afirmou que celebrações entre os militares continuam a acontecer, mas, agora, com eventuais bebidas adquiridas por cada um.
"Em relação à bebida e ao que foi dito, nós já fizemos uma recomendação para que isso seja evitado. Já foi evitado isso aí", disse o ministro. "Não vou comentar situações que ocorreram no passado. Agora, tem confraternizações. O pessoal vai para uma atividade estressante. Quando eles voltavam, era feita uma confraternização. Isso é feito hoje em dia, mas é feito com a contribuição de cada um", afirmou.
O ministro se referiu às bebidas em resposta a questionamentos dos deputados Elias Vaz (PSB-GO) e Kim Kataguiri (DEM-SP).
A denúncia sobre a compra de 80 mil cervejas, além de conhaque e uísque 12 anos para as Forças Armadas, foi feita por Vaz e mais nove parlamentares do PSB, em representação encaminhada à Procuradoria-Geral da República (PGR).
Os casos também foram apresentados ao Ministério Público Federal e ao Tribunal de Contas da União. O MPF distribuiu a representação aos Estados e já foram instaurados mais de 20 processos de investigação. O TCU recomendou a fiscalização das compras.

Veja Também

Câmara aprova projeto que reduz meios de obstrução; oposição vê autoritarismo

"Não há orçamento secreto, mas diferentes formas de se fazer emendas", diz Lira

Freixo pede que TCU investigue 'orçamento paralelo' de Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Câmara dos Deputados Brasília (DF) Forças Armadas Bebida Alcoólica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados