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Dinheiro para famílias

Ministério Público derruba 31 perfis suspeitos de aplicar golpes após queda de avião

Promotoria mira contas falsas que alegam levantar recursos em favor das famílias das vítimas do desastre aéreo em Vinhedo (SP)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 ago 2024 às 17:58

Publicado em 12 de Agosto de 2024 às 17:58

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério Público de São Paulo afirma ter derrubado, desde a última sexta-feira (9), ao menos 31 perfis nas redes sociais que estavam divulgando fotos das vítimas do acidente com o avião da Voepass, que deixou 62 mortos.
Em nota, a Promotoria diz que o CyberGaeco, em parceria com o Cyber Lab do Ministério de Justiça, miram contas falsas que alegam levantar recursos em favor das famílias das vítimas do desastre aéreo em Vinhedo (SP).
Em nota, o MP-SP diz que se mobiliza para dar apoio psicológico, social e jurídico às famílias das vítimas.
A Promotoria tem dois canais diretos para contato dos familiares, por meio do e-mail [email protected] e do WhatsApp (11) 96591-1372.

O ACIDENTE

O voo 2283 da Voepass caiu na sexta durante viagem de Cascavel (PR) a Guarulhos (Grande São Paulo), na área de uma casa no condomínio Recanto Florido, no bairro Capela. Imagens feitas por moradores mostram o avião em queda livre e, na sequência, uma explosão seguida por muita fumaça.
A queda matou os 58 passageiros e os quatro tripulantes que estavam a bordo. A aeronave, que decolou às 11h50 e tinha previsão de chegada às 13h40, perdeu 3.300 metros de altitude em menos de um minuto a partir das 13h21, segundo o site Flight Aware, que monitora voos em tempo real ao redor do mundo.
Segundo a Força Aérea Brasileira, o avião deixou de responder às chamadas do Controle de Aproximação de São Paulo às 13h21. O piloto não teria declarado emergência ou reportado estar sob condições meteorológicas adversas.
Nas primeiras horas após o acidente, especialistas em aviação ouvidos pela Folha de S.Paulo levantaram duas hipóteses principais para o caso com base nos primeiros detalhes, ressaltando ser cedo para determinar as causas. A caixa-preta do avião foi recuperada.

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