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Alerta

Ministério da Saúde confirma 2 casos de sarampo no Estado do RJ

Ministério informou também que, de acordo com critérios internacionais, os casos não interferem no status do Brasil como país livre da circulação do vírus do sarampo

Publicado em 16 de Março de 2025 às 12:13

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 mar 2025 às 12:13
O Ministério da Saúde confirmou a ocorrência de dois casos de sarampo no município de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Os casos envolvem crianças da mesma família que receberam atendimento médico e passam bem.
Segundo a Pasta, as amostras foram analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-TJ) e pela Fiocruz. Em fevereiro, a Saúde havia confirmado outro caso esporádico de sarampo em Itaboraí, mas sem relação com as notificações mais recentes.
O Ministério informou também que, de acordo com critérios internacionais, os casos não interferem no status do Brasil como país livre da circulação do vírus do sarampo, da rubéola e da Síndrome da Rubéola Congênita, reconquistado em novembro de 2024. Casos esporádicos são comuns e têm sido reportados por outros países.
Em novembro de 2024, o Brasil recebeu a recertificação de país livre do sarampo pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS). O país já havia conquistado esse status em 2016, mas, em 2018, a reintrodução do vírus ocorreu devido às baixas coberturas vacinais.

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