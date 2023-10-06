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Em Brasília

Ministério da Saúde chama de 'inapropriada' dança de funk em evento

A dança foi feita durante o intervalo do 1° Encontro de Mobilização para a Promoção da Saúde no Brasil, evento promovido pela Secretaria de Atenção Primária
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 out 2023 às 18:30

Publicado em 06 de Outubro de 2023 às 18:30

A apresentação passou a circular nas redes sociais nesta sexta-feira (6), com críticas à escolha feita pela pasta
A apresentação passou a circular nas redes sociais nesta sexta-feira (6), com críticas à escolha feita pela pasta Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O Ministério da Saúde classificou como "inapropriada" a apresentação musical realizada em um evento da própria pasta, nesta quinta-feira (5), na qual uma mulher dançava funk ao som da música "Batcu", de Aretuza Lovi com participação de Valesca Popozuda. A apresentação passou a circular nas redes sociais nesta sexta-feira (6), com críticas à escolha feita pela pasta.
A dança foi feita durante o intervalo do 1º Encontro de Mobilização para a Promoção da Saúde no Brasil (Em Prosa), evento promovido pela Secretaria de Atenção Primária. "A programação contou com a participação de 07 grupos artísticos nos seus intervalos. Uma das apresentações surpreendeu pela coreografia inapropriada", disse a pasta, em nota.
"O Ministério da Saúde lamenta pelo episódio isolado, que não reflete a política da Secretaria e nem os propósitos do debate sobre a promoção à saúde realizados no encontro, e adotará medidas para que não aconteça novamente", completou. O vídeo da dança foi usado pela oposição ao governo Lula (PT) para acusar a gestão petista de realizar um plano de doutrinação.
"Chocante como a ideologia contaminou o governo do PT 5!!! É um seminário de Atenção Primaria (sic) do Ministério da Saúde!!! Atenção primária é isso aí? É isso que salva vidas num sistema que a OMS colocou em 125º lugar? O cupim identitário está corrroendo (sic) o governo por dentro. E Brasil real vê chocado tudo isso", disse o senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro (PL).
O partido Novo disse que o problema do PT com a família brasileira é que a "doutrinação sexualizada está cada vez mais frequente em escolas e eventos públicos do governo do PT". "Uma mulher aparece rebolando no palco, enquanto uma pessoa ao microfone repete palavras de baixo calão", diz a nota. "Estão com pressa em destruir o Brasil", afirmou a deputada bolsonarista Bia Kicis (PL-DF).

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