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Novos incêndios

Ministério da Agricultura e Sebrae lançam programa contra queimadas no Pantanal

O Pró-Pantanal será lançado nesta segunda (12) durante cerimônia virtual pelo canal do ministério no Youtube, com a participação da ministra Tereza Cristina

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 16:26

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 jul 2021 às 16:26
Bombeiros combatendo focos de queimadas no Pantanal de Corumbá
Bombeiros combatendo focos de queimadas no Pantanal de Corumbá Crédito: Bombeiros/Divulgação
O programa Pró-Pantanal, iniciativa do Ministério do Agricultura e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), será lançado nesta segunda-feira (12), às 17h30, durante cerimônia virtual pelo canal do ministério no Youtube, com a participação da ministra Tereza Cristina. A ideia é apresentar um conjunto de ações para mitigação, prevenção e combate a incêndios e queimadas nas áreas rurais do Pantanal brasileiro.
Conforme comunicado do ministério, uma nova parceria será anunciada com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Sebrae para a realização de estudos, ações de mobilização, capacitação de multiplicadores e identificação de iniciativas, que estimulem a sustentabilidade ambiental e produtiva no contexto do desenvolvimento rural e da agropecuária pantaneira.
Para auxiliar nas estratégias de prevenção, também será lançado o Painel Risco de Incêndio do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A ferramenta digital monitora e divulga os locais com maior probabilidade de ocorrência de incêndio no Brasil.

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