Ministério da Agricultura e Sebrae lançam programa contra queimadas no Pantanal

Bombeiros combatendo focos de queimadas no Pantanal de Corumbá Crédito: Bombeiros/Divulgação

O programa Pró-Pantanal, iniciativa do Ministério do Agricultura e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), será lançado nesta segunda-feira (12), às 17h30, durante cerimônia virtual pelo canal do ministério no Youtube, com a participação da ministra Tereza Cristina. A ideia é apresentar um conjunto de ações para mitigação, prevenção e combate a incêndios e queimadas nas áreas rurais do Pantanal brasileiro.

Conforme comunicado do ministério, uma nova parceria será anunciada com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Sebrae para a realização de estudos, ações de mobilização, capacitação de multiplicadores e identificação de iniciativas, que estimulem a sustentabilidade ambiental e produtiva no contexto do desenvolvimento rural e da agropecuária pantaneira.