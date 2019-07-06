Minas Gerais: quase duas toneladas de maconha é apreendida em operação

Uma operação policial resultou na apreensão de 1.772 kg de maconha no município de Paracatu (MG), nesta sexta-feira (5). O material estava em uma chácara na zona rural do município, situado no noroeste de Minas Gerais.
A operação Tulha foi realizada pelo Ministério Público de Minas Gerais em parceria com o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e a Polícia Militar do estado.
Três suspeitos foram presos em flagrante. Segundo a Promotoria, os indivíduos atuavam no tráfico e vendiam drogas em larga escala na região.
Além de 1.772 kg de maconha, foram encontrados 13 kg de skunk (versão mais refinada do entorpecente, com maior concentração de substâncias psicoativas) e uma espingarda calibre 12.
Segundo as investigações, os suspeitos utilizavam uma empresa que vendia lanches na cidade para mascarar a origem ilícita do dinheiro arrecadado com venda de drogas. Os três foram conduzidos a delegacia do município.