Minas Gerais: quase duas toneladas de maconha é apreendida em operação

Mais de uma tonelada e meia de maconha é apreendida durante operação em Minas Gerais Crédito: Divulgação/PMMG

Uma operação policial resultou na apreensão de 1.772 kg de maconha no município de Paracatu (MG), nesta sexta-feira (5). O material estava em uma chácara na zona rural do município, situado no noroeste de Minas Gerais

Três suspeitos foram presos em flagrante. Segundo a Promotoria, os indivíduos atuavam no tráfico e vendiam drogas em larga escala na região.

Além de 1.772 kg de maconha, foram encontrados 13 kg de skunk (versão mais refinada do entorpecente, com maior concentração de substâncias psicoativas) e uma espingarda calibre 12.