Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Minas Gerais: quase duas toneladas de maconha é apreendida em operação
1.772 quilos

Minas Gerais: quase duas toneladas de maconha é apreendida em operação

O material estava em uma chácara na zona rural do município de Paracatu

Publicado em 

05 jul 2019 às 22:05

Publicado em 05 de Julho de 2019 às 22:05

Mais de uma tonelada e meia de maconha é apreendida durante operação em Minas Gerais Crédito: Divulgação/PMMG
Uma operação policial resultou na apreensão de 1.772 kg de maconha no município de Paracatu (MG), nesta sexta-feira (5). O material estava em uma chácara na zona rural do município, situado no noroeste de Minas Gerais.
A operação Tulha foi realizada pelo Ministério Público de Minas Gerais em parceria com o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e a Polícia Militar do estado.
Três suspeitos foram presos em flagrante. Segundo a Promotoria, os indivíduos atuavam no tráfico e vendiam drogas em larga escala na região.
Além de 1.772 kg de maconha, foram encontrados 13 kg de skunk (versão mais refinada do entorpecente, com maior concentração de substâncias psicoativas) e uma espingarda calibre 12.
Segundo as investigações, os suspeitos utilizavam uma empresa que vendia lanches na cidade para mascarar a origem ilícita do dinheiro arrecadado com venda de drogas. Os três foram conduzidos a delegacia do município.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política maconha Minas Gerais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados