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Rio Paraopeba

Minas entra na Justiça para Vale garantir abastecimento de água

A Copasa apresentou um documento que aponta a necessidade de várias soluções que devem ser adotadas imediatamente pela Vale

Publicado em 

07 mai 2019 às 22:32

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 22:32

Bombeiros prestam homenagem às vítimas da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais Crédito: Divulgação Corpo de Bombeiros Militar | MG | Arquivo
O governo de Minas Gerais acionou a Justiça para que a Vale inicie a captação de água no Rio Paraopeba em regiões não afetadas pelo rompimento da barragem em Brumadinho. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) constatou que não pode usar a captação de água do sistema Paraopeba pois neste trecho o rio está contaminado.
A empresa apresentou um documento que aponta a necessidade de várias soluções que devem ser adotadas imediatamente pela Vale. De acordo com a análise, se as medidas não forem tomadas, não há como evitar racionamento no abastecimento de água de Belo Horizonte e cidades vizinhas.
A ação também pede que a mineradora adote medidas preventivas no sistema Rio das Velhas. De acordo com a Copasa, também há risco de contaminação nesse sistema, já que existem seis barragens da Vale na bacia hidrográfica do rio, com algumas inclusive em nível de alerta. Caso a captação de água fosse atingida nessa região, 2,4 milhões de pessoas seriam afetadas.

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