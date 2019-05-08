Minas entra na Justiça para Vale garantir abastecimento de água

A ação também pede que a mineradora adote medidas preventivas no sistema Rio das Velhas. De acordo com a Copasa, também há risco de contaminação nesse sistema, já que existem seis barragens da Vale na bacia hidrográfica do rio, com algumas inclusive em nível de alerta. Caso a captação de água fosse atingida nessa região, 2,4 milhões de pessoas seriam afetadas.