Mina desaba, mata 10 e deixa brasileiros feridos na Amazônia venezuelana

Pelo menos dez mineiros morreram e três ficaram feridos após o desabamento de uma mina a céu-aberto na Amazônia venezuelana. Parte da estrutura do garimpo colapsou na quinta-feira (7) após um deslizamento de terra em San José de Wadamapa, no estado de Bolívar. A informação é da Secretaria de Segurança Cidadã.

Todos os feridos são brasileiros. Eles foram identificados como Edevaldo da Silva Almeida, José Edemilson da Silva e Leonardo dos Santos. As buscas continuam por desaparecidos, anunciaram as autoridades. A ONG SOS Orinoco denunciou que o desabamento da mina era uma "tragédia anunciada" e que a mina é de propriedade de um brasileiro conhecido como Paraíba. A ONG diz que, em 12 de novembro, um outro desabamento atingiu a mina. Na ocasião, não houve registro de mortos.