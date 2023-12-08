Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mina desaba, mata 10 e deixa brasileiros feridos na Amazônia venezuelana
Catástrofe

Mina desaba, mata 10 e deixa brasileiros feridos na Amazônia venezuelana

A ONG SOS Orinoco denunciou que o desabamento da mina era uma "tragédia anunciada" e que a mina é de propriedade de um brasileiro conhecido como Paraíba
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 dez 2023 às 14:30

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 14:30

Pelo menos dez mineiros morreram e três ficaram feridos
Situação da mina após o desabamento Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Pelo menos dez mineiros morreram e três ficaram feridos após o desabamento de uma mina a céu-aberto na Amazônia venezuelana. Parte da estrutura do garimpo colapsou na quinta-feira (7) após um deslizamento de terra em San José de Wadamapa, no estado de Bolívar. A informação é da Secretaria de Segurança Cidadã.
Todos os feridos são brasileiros. Eles foram identificados como Edevaldo da Silva Almeida, José Edemilson da Silva e Leonardo dos Santos. As buscas continuam por desaparecidos, anunciaram as autoridades. A ONG SOS Orinoco denunciou que o desabamento da mina era uma "tragédia anunciada" e que a mina é de propriedade de um brasileiro conhecido como Paraíba. A ONG diz que, em 12 de novembro, um outro desabamento atingiu a mina. Na ocasião, não houve registro de mortos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Desabamento Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados