Militar mantém mulher e filhos reféns em Cascadura, na zona norte do Rio

Homem mantém família refém em Cascadura Crédito: Foto: Divulgação/Google Street View

Um homem armado, identificado como o tenente-coronel do Exército André Luiz, mantém desde a noite de terça-feira (14), a mulher e dois filhos gêmeos reféns em um apartamento em Cascadura, na zona norte do Rio de Janeiro.

Segundo informações da GloboNews, testemunhas relataram que o caso teve início após o porteiro do prédio ouvir a professora Luciana Arminda, de 45 anos, gritando por ajuda. Vizinhos alegam que Luiz tem um histórico de briga com a mulher e outros moradores do prédio.