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Rio de Janeiro

Militar mantém mulher e filhos reféns em Cascadura, na zona norte do Rio

Testemunhas relataram que o caso teve início após o porteiro do prédio ouvir a mulher gritando por ajuda

Publicado em 

15 mai 2019 às 11:41

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 11:41

Homem mantém família refém em Cascadura Crédito: Foto: Divulgação/Google Street View
Um homem armado, identificado como o tenente-coronel do Exército André Luiz, mantém desde a noite de terça-feira (14), a mulher e dois filhos gêmeos reféns em um apartamento em Cascadura, na zona norte do Rio de Janeiro.
Segundo informações da GloboNews, testemunhas relataram que o caso teve início após o porteiro do prédio ouvir a professora Luciana Arminda, de 45 anos, gritando por ajuda. Vizinhos alegam que Luiz tem um histórico de briga com a mulher e outros moradores do prédio.
A Polícia Militar e o Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram acionados por volta das 21h30 e isolaram rapidamente a rua. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), cães da PM, uma psicóloga - que auxilia na negociação com o tenente-coronel - e atiradores de elite estão no local.

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