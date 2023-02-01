Michelle diz que não é Bolsonaro quem tem que ter medo de prisão

Michelle compareceu na tarde desta quarta-feira (1º) à posse dos novos senadores, juntando-se a um grupo de ex-ministros da última gestão que vieram apoiar a candidatura do bolsonarista Rogério Marinho (PL-RN).

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (roupa preta) na sessão solene de posse dos senadores, em Brasília. Crédito: Gabriela Biló/Folhapress

A ex-primeira-dama causou um grande furor ao chegar para a sessão especial do Senado . Ela evitou parar para dar entrevistas a jornalistas, mas, enquanto caminhava, foi questionada se a permanência de seu marido nos Estados Unidos estava relacionada com eventual medo dele de ser preso.

"Não é ele quem ter que ter medo de prisão", respondeu de forma seca. Na sequência, foi novamente perguntada sobre quem então deveria ter esse receio.

"Você sabe", completou.

A ex-primeira-dama viajou com seu marido para os Estados Unidos, pouco antes da posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Michelle, no entanto, voltou mais cedo para Brasília e tem se mantido ativa nas redes sociais, postando fotos da mudança, entre outros assuntos.

Apontada como uma possibilidade eleitoral pelo PL, ela participou do jantar de boas-vindas oferecido pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto , aos novos parlamentares da sigla na segunda-feira (30). O ato foi também um evento de apoio ao senador eleito Rogério Marinho (PL-RN), candidato à presidência do Senado.

Durante o encontro, Michelle fez uma chamada de vídeo com o marido, que está nos Estados Unidos. De acordo com participantes, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) elogiou a candidatura de Marinho e quis motivar os deputados e senadores eleitos.

Além da primeira-dama, alguns ministros do governo Bolsonaro participam da sessão de posse dos novos senadores, em uma demonstração de apoio a Marinho.

O ex-presidente da Caixa Pedro Guimarães e o ex-advogado-geral da União Bruno Bianco também foram ao Senado. Questionado se tinha ido ao local para apoiar Marinho, Bianco afirmou apenas que foi acompanhar a posse dos novos senadores.

Já Guimarães disse que foi acompanhar a posse dos senadores que apoiam o governo Bolsonaro. "Em especial os que apoiam o governo Bolsonaro", respondeu o ex-presidente da Caixa, demitido do banco após acusações de assédio.

Ao chegar ao Senado, Marinho demonstrou confiança na vitória, apesar do favoritismo do atual presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O bolsonarista criticou a gestão do senador mineiro, apontando que ele permitiu uma "hipertrofia" do poder judiciário, que passou a se sobrepor aos demais poderes.

Disse que, em caso de vitória sua, o Senado não será subalterno.