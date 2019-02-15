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Vacinação

MG recomenda que a população se vacine contra a febre amarela

Cerca de 2,7 milhões de mineiros ainda não se vacinaram, segundo a Secretaria de Estado de Saúde

Publicado em 

15 fev 2019 às 20:27

Publicado em 15 de Fevereiro de 2019 às 20:27

Vacinação contra febre amarela Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
Com a aproximação do carnaval, o governo de Minas Gerais reforçou a recomendação para que a população se vacine contra a febre amarela. Cerca de 2,7 milhões de mineiros ainda não se vacinaram, segundo a Secretaria de Estado de Saúde.
A cobertura total de vacinação no estado está em 92,71% -a recomendação do Ministério da Saúde é que chegue a 95%.
Nesta semana, a OMS (Organização Mundial de Saúde) decidiu reforçar as recomendações de vacina a estrangeiros que viajam ao Brasil, após detectar o risco de uma "terceira onda" da doença no país.
As duas "ondas" anteriores ocorreram entre os anos de 2016 e 2017 e 2017 e 2018. Entre julho de 2017 e abril de 2018, foram 1.157 casos de febre amarela e 342 mortes decorrentes da doença, segundo o Ministério da Saúde.
De acordo com a pasta, Minas é o segundo estado mais afetado, com 1.444 notificações, atrás apenas de São Paulo (2.558), e o primeiro em número de óbitos (156) no período.

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