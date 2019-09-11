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Território nacional

Menores poderão viajar desacompanhados sem autorização da Justiça

Será necessário apenas um documento preenchido pelos pais ou responsáveis e depois ter a firma reconhecida

Publicado em 

11 set 2019 às 18:16

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 18:16

Crianças podem viajar desacompanhas pelo território nacional Crédito: Pixabay
Crianças ou adolescentes não precisam mais de autorização judicial para viajar desacompanhados por todo o território nacional. A decisão foi tomada em sessão no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na terça-feira (10).
A partir da publicação da decisão, que deve ocorrer nos próximos dias, o site do CNJ vai disponibilizar um modelo de autorização. O documento deve preenchido pelos pais ou responsáveis e depois ter a firma reconhecida.
Desde julho, crianças menores de 16 anos que moram em São Paulo não precisavam mais pedir à Justiça autorização.
> Você encararia a experiência de viajar 19 horas em um avião?

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