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No Paraná

Menino finge não acordar para ir à escola, mãe se assusta e chama o Samu

Criança fingiu estar inconsciente e só reagiu após o médico fingir que iria ser necessário utilizar uma agulha para realizar um exame
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 mar 2023 às 07:26

Publicado em 20 de Março de 2023 às 07:26

Em Maringá, no norte do Paraná, um menino de oito anos que não queria ir à escola deu um susto na família e fingiu não acordar. Em ligação para a emergência, a mãe relatou que tentou acordar o filho diversas vezes mas ele não reagia, na manhã de sexta-feira (17).
O médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência disse que, assim que chegou à residência e encostou na criança, percebeu que ela estava bem e que, quando aproximou a mão no rosto do menino, a criança franziu as sobrancelhas.
"Na primeira avaliação, a criança não tinha a pele fria, não estava cianótica [com a pele roxa], não tinha alterações clínicas e reagia ao mínimo estímulo. Ficamos mais calmos", disse Joel Agostinho Ghiraldi Darte em entrevista ao g1.
Segundo ele, a criança só reagiu quando escutou dos profissionais presentes no local que iriam precisar usar uma agulha para fazer exames. "A mãe acreditava que o filho estava ruim, mas a criança simulou", explicou o médico.

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