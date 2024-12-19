Menino é achado morto esquartejado em SP; vizinho confessou, diz delegado

Um homem de 46 anos foi preso após ter confessado o assassinato e esquartejamento de um menino de 10 anos, vizinho dele, em Assis (SP), segundo informações da Polícia Civil de São Paulo.

Parte do corpo foi achada na terça-feira (17). Ainda faltam ser encontrados os braços e a cabeça da vítima. O suspeito disse à polícia que vai informar onde estão as partes restantes do corpo e uma bicicleta usada pelo menino quando sumiu.

Luis Fernando Silla de Almeida, de 46 anos, confessou que matou e esquartejou o menino Mateus Bernardo Valim de Oliveira Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

Mateus Bernardo Valim de Oliveira estava desaparecido desde o dia 11 de dezembro. As últimas imagens do menino com vida mostram ele andando de bicicleta em uma rua após sair de casa. Ainda durante o desaparecimento, familiares da vítima disseram à polícia que o suspeito era borracheiro e sempre havia crianças do bairro na casa dele, já que costumava consertar bicicletas de algumas delas.

Suspeito foi ouvido na terça e confessou o crime com detalhes. O vizinho contou que atraiu a criança para uma área de mata e cometeu o crime no mesmo dia do desaparecimento. Ele chegou a ser ouvido mais cedo na terça e foi liberado, sendo preso horas depois. As informações foram repassadas pelo delegado do caso, Tiago Bergamo, aos programas Tá na Hora com Datena (SBT) e Tem Notícias 2 (TV TEM, afiliada da TV Globo). O suspeito foi identificado como Luis Fernando Silla de Almeida, de 46 anos,

Em relato à polícia, o suspeito disse que atraiu o menino afirmando que iria conversar com ele. As autoridades ainda buscam confirmar como a vítima chegou ao local.

Suspeito relatou que se desentendeu com a criança na área de mata e que um teria arremessado pedras contra o outro. Na sequência, ainda segundo Luiz, ele teria percebido que o menino estava sem vida após arremessar uma das pedras. Depois, ele teria ido até um local para pegar um instrumento para cortar o corpo.

O corpo do menino foi encontrado sem os braços e sem a cabeça. A Polícia Civil ainda aguarda o laudo necroscópico para saber se a criança sofreu abuso sexual. À polícia, o homem negou que tenha abusado da vítima. Até o momento, a investigação acredita que o homem não contou com ajuda de outras pessoas para cometer o assassinato.

Homem foi preso temporariamente (por 30 dias, com possibilidade de prorrogação por igual período). Bergamo disse que a polícia solicitará a prisão preventiva (por tempo indeterminado) de Luiz após o término das investigações.

As motivações para o crime ainda não estão claras e o suspeito disse ter se arrependido de matar o menino, de acordo com o delegado. "Ele tem fala mansa, não aparenta ser o monstro que praticou esse tipo de crime. [Ele] é bem tranquilo", acrescentou Bergamo.

A Polícia Civil apura se o suspeito cometeu outros crimes. Ele não tinha antecedentes criminais e morava havia seis anos na mesma residência em Assis.

A reportagem entrou em contato com a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, mas a pasta se negou a passar informações sobre o caso porque as investigações estão sob sigilo.