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Estava desaparecido

Menino é achado morto esquartejado em SP; vizinho confessou, diz delegado

Mateus Bernardo Valim de Oliveira estava desaparecido desde o dia 11 de dezembro. As últimas imagens do menino com vida mostram ele andando de bicicleta em uma rua após sair de casa

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 05:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 dez 2024 às 05:36
Um homem de 46 anos foi preso após ter confessado o assassinato e esquartejamento de um menino de 10 anos, vizinho dele, em Assis (SP), segundo informações da Polícia Civil de São Paulo.
Parte do corpo foi achada na terça-feira (17). Ainda faltam ser encontrados os braços e a cabeça da vítima. O suspeito disse à polícia que vai informar onde estão as partes restantes do corpo e uma bicicleta usada pelo menino quando sumiu.
Luis Fernando Silla de Almeida, de 46 anos, confessou que matou e esquartejou o menino Mateus Bernardo Valim de Oliveira
Luis Fernando Silla de Almeida, de 46 anos, confessou que matou e esquartejou o menino Mateus Bernardo Valim de Oliveira Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal
Mateus Bernardo Valim de Oliveira estava desaparecido desde o dia 11 de dezembro. As últimas imagens do menino com vida mostram ele andando de bicicleta em uma rua após sair de casa. Ainda durante o desaparecimento, familiares da vítima disseram à polícia que o suspeito era borracheiro e sempre havia crianças do bairro na casa dele, já que costumava consertar bicicletas de algumas delas.
Suspeito foi ouvido na terça e confessou o crime com detalhes. O vizinho contou que atraiu a criança para uma área de mata e cometeu o crime no mesmo dia do desaparecimento. Ele chegou a ser ouvido mais cedo na terça e foi liberado, sendo preso horas depois. As informações foram repassadas pelo delegado do caso, Tiago Bergamo, aos programas Tá na Hora com Datena (SBT) e Tem Notícias 2 (TV TEM, afiliada da TV Globo). O suspeito foi identificado como Luis Fernando Silla de Almeida, de 46 anos,
Em relato à polícia, o suspeito disse que atraiu o menino afirmando que iria conversar com ele. As autoridades ainda buscam confirmar como a vítima chegou ao local.
Suspeito relatou que se desentendeu com a criança na área de mata e que um teria arremessado pedras contra o outro. Na sequência, ainda segundo Luiz, ele teria percebido que o menino estava sem vida após arremessar uma das pedras. Depois, ele teria ido até um local para pegar um instrumento para cortar o corpo.
O corpo do menino foi encontrado sem os braços e sem a cabeça. A Polícia Civil ainda aguarda o laudo necroscópico para saber se a criança sofreu abuso sexual. À polícia, o homem negou que tenha abusado da vítima. Até o momento, a investigação acredita que o homem não contou com ajuda de outras pessoas para cometer o assassinato.
Homem foi preso temporariamente (por 30 dias, com possibilidade de prorrogação por igual período). Bergamo disse que a polícia solicitará a prisão preventiva (por tempo indeterminado) de Luiz após o término das investigações.
As motivações para o crime ainda não estão claras e o suspeito disse ter se arrependido de matar o menino, de acordo com o delegado. "Ele tem fala mansa, não aparenta ser o monstro que praticou esse tipo de crime. [Ele] é bem tranquilo", acrescentou Bergamo.
A Polícia Civil apura se o suspeito cometeu outros crimes. Ele não tinha antecedentes criminais e morava havia seis anos na mesma residência em Assis.
A reportagem entrou em contato com a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, mas a pasta se negou a passar informações sobre o caso porque as investigações estão sob sigilo.
Como a polícia não divulgou o sobrenome do suspeito, a reportagem não conseguiu encontrar a defesa para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

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