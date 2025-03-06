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Fatalidade

Menina morre após ser atingida por pilastra enquanto brincava em condomínio no Rio

Criança estava em rede de balanço no momento do acidente; polícia investiga caso

Publicado em 06 de Março de 2025 às 07:06

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 mar 2025 às 07:06
Uma menina de sete anos morreu nesta terça-feira (4) após uma pilastra cair em cima dela dentro de um condomínio no bairro Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro.
Imagens mostram que Maria Luísa Oldembergas brincava em uma espécie de rede de balanço quando o pilar de concreto, revestido de madeira, desabou sobre ela.
Criança morre após ser atingida por pilastra em condomínio no Recreio dos Bandeirantes, no Rio
Criança morre após ser atingida por pilastra em condomínio no Recreio dos Bandeirantes, no Rio Crédito: Reprodução
A pilastra que caiu era uma das duas que davam sustentação ao balanço. Outras crianças também brincavam no local no momento do acidente.
O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a ocorrência. O caso foi registrado na 42ª DP (Delegacia de Polícia), no Recreio dos Bandeirantes.
"Ficou muito claro que houve algum erro: ou erro de projeto, ou erro de execução, ou erro de manutenção", afirma o delegado Alan Luxardo, responsável pelas investigações.
"Qualquer um que tenha incidido nesses erros, se não foi feito um projeto, se foi feito um projeto, mas foi mal executado, se teve essas duas etapas ou não teve e houve uma manutenção indevida, todo mundo que errou em algum sentido, em alguma dessas etapas, será responsabilizado e indiciado por homicídio culposo [sem intenção]", completa.
Segundo o delegado, a investigação fará uma análise sobre o histórico do pilar que desabou. "A autoria reside em quem teve algum erro em alguma dessas etapas", afirmou.
Em nota, a Polícia Civil disse que a perícia foi solicitada para o local do acidente. "Os agentes estão ouvindo testemunhas e outras diligências estão em andamento para esclarecer os fatos", declarou.

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