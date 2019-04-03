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Generosidade

Menina doa dinheiro para criança que não pode pagar ovo de Páscoa

Valor em dobro foi dado como contribuição para escola comprar produto para estudantes de escola mineira

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 15:01

Publicado em 

03 abr 2019 às 15:01
Bilhete que criança entregou emocionou a professora Crédito: Reprodução/Facebook
O relato de uma professora de Minas Gerais sobre a atitude generosa de uma estudante viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Na publicação feita no Facebook na última sexta-feira, 29, Taciana Ferreira conta que uma criança, ao fazer a contribuição para a compra de um ovo de Páscoa, doou um valor além do pedido para que metade fosse destinado a outro estudante que não pudesse pagar.
A educadora publicou também uma foto do bilhete que recebeu da menina. "Tia, 3 reais são meu (sic) e os outros 3 é (sic) para alguma criança que não tiver dinheiro para pagar", diz o recado escrito à mão.
Em entrevista a um programa de televisão local, Taciana disse que ficou emocionada com o ato da garota, que tem nove anos. A mãe da menina foi quem teve a ideia e disse que busca passar esse tipo de valor, de ajuda ao próximo, para a filha.
Na rede social, a docente afirmou que se se sente "abençoada pela profissão" que exerce. "Sou abençoada por trabalhar com crianças. Esse ser puro, inocente e que me ensina mais do que eu a eles! Só tenho a agradecer a Deus por me permitir viver momentos assim", escreveu.

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