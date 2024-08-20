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Bahia

Menina de três anos cai do 7° andar de prédio e morre em Salvador

Tela de proteção teria sido retirada para reforma na fachada, segundo moradores do prédio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 ago 2024 às 09:01

Publicado em 20 de Agosto de 2024 às 09:01

A Polícia Civil da Bahia investiga a morte de uma menina de três anos que morreu depois de cair do 7º andar de um prédio em Salvador, na noite de sexta-feira (16).
A criança identificada como Saori Dantas Santiago Sales caiu no acesso à garagem do condomínio Edifício Fabiana, onde morava no bairro Brotas, localizado na rua Rodolfo Pimentel.
Criança morre após cair de prédio em Salvador
Criança morre após cair de prédio em Salvador Crédito: Reprodução/TV Bahia
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados para socorrer a criança. Segundo os bombeiros, a vítima morreu ainda no local.
O caso é investigado inicialmente como acidente. A Polícia Civil informou que aguarda laudos do DPT (Departamento de Polícia Técnica) e depoimentos de familiares para esclarecer as circunstâncias da morte.
Testemunhas disseram à polícia que a mãe e a avó da criança estavam no apartamento quando Saori despencou de uma altura de cerca de 30 metros. A menina teria se apoiado em um móvel próximo a uma janela, que está sem tela de proteção.
Moradores contaram que cerca de uma semana antes do ocorrido, a gestão do condomínio pediu a retirada das redes de proteção dos apartamentos para uma reforma na fachada do edifício.
A Folha entrou contato por telefone com o condomínio Edifício Fabiana, mas não obteve retorno.
Saori foi enterrada no Cemitério Campo Santo, em Salvador, no sábado (17).

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