Menina de três anos cai do 7° andar de prédio e morre em Salvador

A Polícia Civil da Bahia investiga a morte de uma menina de três anos que morreu depois de cair do 7º andar de um prédio em Salvador, na noite de sexta-feira (16).

A criança identificada como Saori Dantas Santiago Sales caiu no acesso à garagem do condomínio Edifício Fabiana, onde morava no bairro Brotas, localizado na rua Rodolfo Pimentel.

Criança morre após cair de prédio em Salvador Crédito: Reprodução/TV Bahia

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados para socorrer a criança. Segundo os bombeiros, a vítima morreu ainda no local.

O caso é investigado inicialmente como acidente. A Polícia Civil informou que aguarda laudos do DPT (Departamento de Polícia Técnica) e depoimentos de familiares para esclarecer as circunstâncias da morte.

Testemunhas disseram à polícia que a mãe e a avó da criança estavam no apartamento quando Saori despencou de uma altura de cerca de 30 metros. A menina teria se apoiado em um móvel próximo a uma janela, que está sem tela de proteção.

Moradores contaram que cerca de uma semana antes do ocorrido, a gestão do condomínio pediu a retirada das redes de proteção dos apartamentos para uma reforma na fachada do edifício.

A Folha entrou contato por telefone com o condomínio Edifício Fabiana, mas não obteve retorno.