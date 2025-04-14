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No DF

Menina de 8 anos morre após inalar desodorante em desafio nas redes sociais

Sarah Raissa Pereira de Castro sofreu a parada cardiorrespiratória na última quinta-feira (10) no Distrito Federal

Publicado em 14 de Abril de 2025 às 08:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 abr 2025 às 08:08
Uma menina de oito anos, em Ceilândia (DF), sofreu parada cardiorrespiratória e morreu após inalar o aerossol do desodorante para participar de um desafio nas redes sociais.
Sarah Raissa Pereira de Castro sofreu a parada cardiorrespiratória na última quinta-feira (10). Ela foi levada ao Hospital Regional de Ceilândia, onde foi reanimada uma hora após o incidente, mas sem melhora neurológica. A morte cerebral foi constatada na unidade de saúde.
Sarah Raissa Pereira de Castro morreu após inalar desodorante em desafio
Sarah Raissa Pereira de Castro morreu após inalar desodorante em desafio Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Hoje, a Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as circunstâncias da morte. Os agentes querem esclarecer como a criança teve acesso ao "desafio do desodorante" e identificar os responsáveis pela publicação.
Os envolvidos podem responder por homicídio duplamente qualificado, crime cuja pena pode chegar a 30 anos de prisão.
"Ai, titia, está doendo tanto", lamentou uma tia de Sarah em post no Instagram. A família diz que não tem condições financeiras de arcar com os gastos do funeral e organizou uma vaquinha para arrecadação por meio do Pix 61 9 9308-6397.
Mães, pais, fica o alerta para todos nós alertarmos os filhos, procurar explicar aos filhos que esses desafios não podem ser feitos. E, se alguém encontrar um desafio desse, fazer uma denúncia. Imagina uma criança de oito anos evoluir para uma morte. Isso é um absurdo, uma loucura Médica que atendeu Sarah
Em 2022, um menino de dez anos morreu em Belo Horizonte (MG) após participar do desafio do desodorante. João Victor Santos foi encontrado pelo Samu já sem vida após ter sofrido uma parada cardiorrespiratória.
O desafio consiste em uma competição para ver quem consegue inalar a maior quantidade e aerossol e por mais tempo. A "brincadeira" é popular entre crianças e adolescentes.

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