Menina de 3 anos morre após beber soda cáustica em São Paulo

Elisa da Silva Marques morreu na última terça-feira (26) após beber o soda cáustica na casa da prima Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Civil de São Manuel (SP) investiga a morte de uma menina de 3 anos que não resistiu depois de beber soda cáustica. A principal hipótese é de acidente. Elisa da Silva Marques estava na casa de uma prima quando tomou o produto. A ingestão aconteceu em 16 de março.

A menina passou mal e foi levada para o hospital. Diante do estado grave, os médicos optaram pela transferência ao Hospital das Clínicas de Botucatu (SP), equipado com mais recursos para o tratamento. Elisa morreu na última terça-feira (26), dez dias depois de beber soda cáustica. A substância é muito presente em produtos de limpeza.

A ingestão causa queimaduras na boca, garganta e esôfago, que pode ser perfurado. Estas são queimaduras químicas e não por efeito de calor. Diante da morte, a Polícia Civil abriu investigação. A delegacia de São Manuel informou que serão ouvidas as pessoas que estavam na casa da prima e a mãe de Elisa.