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Cárcere privado

Menina de 12 anos sequestrada no RJ por contato do TikTok é achada no MA

Criança estava desaparecia há 8 dias após ser sequestrada por um homem, de 25 anos, que conheçou pela internet; suspeito foi preso no Maranhão

Publicado em 15 de Março de 2023 às 12:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 mar 2023 às 12:39
Menina desaparecida foi levada em carro de aplicativo até o Maranhão e estava trancada em casa; homem foi preso por cárcere privado
Menina desaparecida foi levada em carro de aplicativo até o Maranhão e estava trancada em casa; homem foi preso por cárcere privado Crédito: Reprodução/TV Globo
Uma menina de 12 anos do Rio de Janeiro, que estava desaparecida há 8 dias, foi encontrada ontem em São Luís (MA) após ser sequestrada por um homem de 25 anos que ela conheceu na internet.
O homem encontrou com a garota na saída da escola, em Sepetiba (RJ), a colocou em um carro de aplicativo e viajou mais de 3 mil quilômetros até a capital do Maranhão.
A viagem teria custado cerca de R$ 4 mil, sem contar a passagem de avião que o homem pegou para chegar ao Rio de Janeiro, disse o delegado maranhense Marcone Matos à TV Globo.
A Polícia Civil do Maranhão a encontrou trancada em uma quitinete no bairro Vila Luizão, em São Luís. O homem e a garota se conheceram há dois anos pelo TikTok, apontam as informações iniciais. Os crimes cometidos pelo homem serão apurados pelas polícias dos dois estados, mas ele foi preso, informou a Polícia Civil do Maranhão.

POLÍCIAS CRUZARAM DADOS PARA ENCONTRAR JOVEM

A família notificou a polícia sobre o desaparecimento da criança no dia 6 de março depois que ela não voltou da escola. Desde então, a Delegacia de Descoberta de Paradeiros do Rio de Janeiro apurou a possibilidade dela ter ido a um encontro com uma pessoa que conheceu pela internet —o que se confirmou.
Após o cruzamento de dados, a polícia fluminense acionou autoridades maranhenses, e uma equipe da Delegacia de Proteção à Pessoa conseguiu identificar o local do cárcere e resgatar a criança.
Chegarmos ao local do possivel cárcere e ela se encontrava trancada numa quitinete no bairro da Divinéia. Ficamos tentando abrir a porta, quando ela abriu a janela e percebemos relamente que ela ficava trancada dentro de casa."Delegado Marcone Matos, da Polícia Civil do Maranhão, à TV Globo
O delegado apontou o cometimento de possíveis crimes de sequestro, cárcere privado e estupro.

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