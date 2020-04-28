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Ministro da Justiça

Mendonça diz que continuará desenvolvendo 'trabalho técnico'

Mendonça assumiu o lugar de Sergio Moro, que se demitiu na última sexta-feira (24)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 10:54

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 10:54

André Mendonça, advogado-geral da União
André Mendonça Crédito: JOSE DIAS/PR
O recém-nomeado ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, agradeceu na manhã desta terça-feira (28), pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro pela indicação ao cargo. A nomeação de Mendonça foi oficializada no Diário Oficial da União nesta terça. Em mensagem no Twitter, o ex-advogado-geral da União destacou que continuará "desenvolvendo o trabalho técnico" que pauta sua conduta.
"Meu compromisso é continuar desenvolvendo o trabalho técnico que tem pautado minha vida. Conto com o apoio do povo brasileiro! Que Deus nos abençoe!", escreveu.
Mendonça assumiu o lugar de Sergio Moro, que se demitiu na última sexta-feira (24). Com a mudança, Jose Levi, até então na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, fica no comando da AGU.
O primeiro cogitado ao cargo na Justiça foi o atual ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, Jorge Oliveira. A proximidade de Oliveira com a família Bolsonaro, contudo, foi o principal entrave para a sua nomeação. Nesta terça, também pelas redes sociais, Jorge Oliveira parabenizou o presidente pela escolha de André Mendonça, a quem chamou de "amigo".

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