Mendonça diz que continuará desenvolvendo 'trabalho técnico'

"Meu compromisso é continuar desenvolvendo o trabalho técnico que tem pautado minha vida. Conto com o apoio do povo brasileiro! Que Deus nos abençoe!", escreveu.

O primeiro cogitado ao cargo na Justiça foi o atual ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, Jorge Oliveira. A proximidade de Oliveira com a família Bolsonaro, contudo, foi o principal entrave para a sua nomeação. Nesta terça, também pelas redes sociais, Jorge Oliveira parabenizou o presidente pela escolha de André Mendonça, a quem chamou de "amigo".