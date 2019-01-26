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Multa

Meio Ambiente multa Vale em R$ 250 milhões por Brumadinho

Mais punições deverão ser anunciadas conforme as investigações forem sendo feitas

Publicado em 26 de Janeiro de 2019 às 14:52

Publicado em 

26 jan 2019 às 14:52
Crédito: UARLEN VALÉRIO/O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse ao BR18 que vai determinar multa ambiental contra a Vale em R$ 250 milhões pela tragédia ocorrida ontem em Brumadinho (MG), causada pelo rompimento de três barreiras.
Essas multas são referentes apenas aos impactos ambientais causados às pessoas e à natureza pelo problema. Mais punições deverão ser anunciadas assim que as investigações sobre o desastre forem sendo feitas e quando o número de vítimas for descoberto.
A Vale pode recorrer das multas. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que está em Brumadinho, assinou hoje de manhã o auto de infração pelos danos ambientais. “As medidas de remediação deste acidente e as de prevenção futura estão sendo tomadas incisivamente”, afirmou Salles. 
AS MULTAS
Decreto 6514 , artigo 61 – causar poluição em níveis tais que que possa resultar em danos à saúde humana. Valor: R$ 50 milhões.
Artigo 62, III – causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento de água: R$ 50 milhões.
Artigo 62, VIII – provocar , pela emissão de efluentes ou carregamento de materiais, o perecimento de espécimes da biodiversidade: R$ 50 milhões.
Artigo 62, I – tornar uma área urbana ou rural imprópria para a ocupação humana: R$ 50 milhões.
Artigo 62, IX – lançar resíduos sólidos ou rejeitos em quaisquer recursos hídricos: R$ 50 milhões.

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