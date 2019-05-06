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R$ 170 milhões

Mega-Sena tem maior número de acúmulos da história

A premiação acumula R$ 170 milhões para a edição desta quarta-feira (8). O valor é o mais alto do ano e o terceiro maior da história do sorteio regular, de acordo com a Caixa Econômica Federal

Publicado em 

06 mai 2019 às 12:26

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 12:26

Prêmio da Mega-Sena está acumulado Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Filas se acumularam por lotéricas de municípios de todo o Brasil no sábado (4), mas ainda não foi dessa vez. Pelo 13.º sorteio seguido, nenhum apostador acertou os seis dígitos do prêmio principal da Mega-Sena. Dessa forma, a loteria chegou ao maior número de sorteios acumulados da história.
Sem um vencedor há 47 dias, a premiação acumula R$ 170 milhões para a edição desta quarta-feira (8). O valor é o mais alto do ano e o terceiro maior da história do sorteio regular (o que não inclui a Mega da Virada), de acordo com a Caixa Econômica Federal. Com a alta quantia, também tem crescido a arrecadação. Somente no último sorteio, ela foi de R$ 193,2 milhões (só abaixo da Mega da Virada, que foi de R$ 886 milhões no ano passado).
O último vencedor foi de Salvador em 20 de março, que ganhou R$ 50,6 milhões. No Estado de São Paulo, um morador não acerta as seis dezenas do sorteio regular desde novembro, quando uma aposta de Indaiatuba levou R$ 69,1 milhões.
Na Mega da Virada, dos 52 ganhadores da última edição, três apostaram pela internet e dez eram do Estado de São Paulo - dos quais três foram registradas na mesma lotérica, em Parelheiros, bairro do extremo sul paulistano.
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 3,50 e pode ser feita em lotéricas e no site oficial Loterias Online da Caixa. Nesse caso, a probabilidade de acertar as dezenas sorteadas é de uma a cada 50.063.860 casos, segundo a Caixa. As apostas para sete números custam a partir de R$ 24,50, enquanto o valor mínimo do bolão é de R$ 10, com cota de pelo menos R$ 4 para cada participante.
Caso seja sorteado, o vencedor poderá sacar o prêmio em agências da Caixa e em lotéricas (se o valor for de até R$ 1.332,78). Os prêmios prescrevem após 90 dias do sorteio e, nesse caso, são repassados para o Tesouro Nacional.

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