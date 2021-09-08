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Loteria

Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (8) prêmio acumulado em R$ 40 milhões

As seis dezenas do concurso 2.407 serão sorteadas a partir das 20h. As apostas podem ser feitas até as 19h

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 07:15

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

08 set 2021 às 07:15
O sorteio da Mega-Sena
Prêmio da Mega-Sena acumula e vai a R$ 40 milhões Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (8) o prêmio acumulado em R$ 40 milhões. As seis dezenas do concurso 2.407 serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
De acordo com a Caixa, caso apenas um apostador ganhe o prêmio da faixa principal e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 120,4 mil de rendimento no primeiro mês. 
O valor de uma aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

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