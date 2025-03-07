Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 7 milhões

Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.836 da Mega-Sena, sorteadas na noite da última quinta-feira (6) no Espaço da Sorte, em São Paulo. A estimativa para o próximo sorteio, no sábado (8), é R$ 7 milhões. Os números sorteados são os seguintes: 01 - 06 - 10 - 30 - 42 - 50.

A quina teve 40 apostas ganhadoras, cada uma vai pagar R$ 43.932,93. Já a quadra registrou 3.073 vencedores que vão receber, individualmente, um prêmio de R$ 816,93.