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Premiação recheada

Mega-Sena deve pagar hoje prêmio de R$ 3 milhões

Um apostador de Barueri, na região metropolitana de São Paulo, ganhou sozinho o último concurso, realizado quinta-feira (9), que pagou um prêmio de R$ 39,4 milhões
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

11 dez 2021 às 09:47

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 09:47

Brasí­lia - A Mega-Sena poderá¡ pagar R$ 170 milhões no prÃ³ximo sábado (21), o que será o maior próximo da história. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso nesta quarta-feira (Marcello casal Jr/Agência Brasil)
Mega-Sena realiza neste sábado (11) sorteio do concurso 2.437, que deve pagar prêmio de R$ 3 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi
O concurso 2.437 da Mega-Sena deve pagar neste sábado (11) o prêmio de R$ 3 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será feito às 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.
Um apostador de Barueri, na região metropolitana de São Paulo, ganhou sozinho o último concurso, realizado quinta-feira (9), que pagou um prêmio de R$ 39,4 milhões.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas ou pela internet. Uma aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.
A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860.
Para a aposta com 15 dezenas (limite máximo), ao preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003.

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