Mega-Sena deve pagar hoje prêmio de R$ 3 milhões

Mega-Sena realiza neste sábado (11) sorteio do concurso 2.437, que deve pagar prêmio de R$ 3 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

O concurso 2.437 da Mega-Sena deve pagar neste sábado (11) o prêmio de R$ 3 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será feito às 20h no Espaço Loterias Caixa , no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo

Um apostador de Barueri, na região metropolitana de São Paulo, ganhou sozinho o último concurso, realizado quinta-feira (9), que pagou um prêmio de R$ 39,4 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas ou pela internet. Uma aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860.