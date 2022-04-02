Mega-Sena deste sábado paga prêmio de R$ 120 milhões

O Concurso 2.468 da Mega-Sena, que será realizado neste sábado (02) à noite, pagará o prêmio de R$ 120 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorrerá às 20h no Espaço Loterias Caixa, do Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O último concurso, na quarta-feira (30), não teve ganhador das seis dezenas e o prêmio ficou acumulado para hoje (02).

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50 e a chance de ganhar é uma em 50.063.860.