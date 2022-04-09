Mega-Sena deste sábado (9) deve pagar prêmio de R$ 45 milhões

O Concurso 2.470 da Mega-Sena, que será realizado hoje (9) em São Paulo, pagará o prêmio de R$ 45 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê.
O último concurso, na quarta-feira (6), não teve acertadores das seis dezenas e o prêmio ficou acumulado para hoje.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.