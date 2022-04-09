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Sorteio

Mega-Sena deste sábado (9) deve pagar prêmio de R$ 45 milhões

O Concurso 2.470 da Mega-Sena, que será realizado neste sábado  (9) em São Paulo, pagará o prêmio de R$ 45 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 08:55

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

09 abr 2022 às 08:55
O Concurso 2.470 da Mega-Sena, que será realizado hoje (9) em São Paulo, pagará o prêmio de R$ 45 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê.
O último concurso, na quarta-feira (6), não teve acertadores das seis dezenas e o prêmio ficou acumulado para hoje. 
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

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