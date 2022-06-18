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Aposta

Mega-Sena deste sábado (18) sorteia prêmio de R$ 60 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer lotérica. O Concurso 2.492  da Mega-Sena, que será realizado hoje à noite em São Paulo, deve pagar o prêmio de R$ 60 milhões a quem acertar as seis dezenas

Publicado em 18 de Junho de 2022 às 17:37

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

18 jun 2022 às 17:37
O Concurso 2.492  da Mega-Sena, que será realizado hoje (18) à noite em São Paulo, deve pagar o prêmio de R$ 60 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê.
O último concurso (2.491), na última quarta-feira (15), não teve acertadores das seis dezenas, e o prêmio ficou acumulado.
O sorteio da Mega-Sena será realizado no Espaço Loterias Caixa, na cidade de São Paulo
As apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer lotérica Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

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