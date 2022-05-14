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Loterias

Mega-Sena deste sábado (14) tem prêmio estimado em R$ 35 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19 horas, nas lotéricas ou pela internet

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 09:55

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

14 mai 2022 às 09:55
O prêmio para o Concurso 2.481 da Mega-Sena, a ser realizado na noite deste sábado (11), é estimado em R$ 35 milhões.
O sorteio das dezenas será às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.
A aposta simples, em que o jogador escolhe seis dezenas, custa R$ 4,50. A máxima, com 15 números, fica em R$ 22.522,50.

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