Mega-Sena deste sábado (14) tem prêmio estimado em R$ 35 milhões

O prêmio para o Concurso 2.481 da Mega-Sena, a ser realizado na noite deste sábado (11), é estimado em R$ 35 milhões.

O sorteio das dezenas será às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.