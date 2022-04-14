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Sorteio

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 70 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 08:40

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

14 abr 2022 às 08:40
Brasí­lia - A Mega-Sena poderá¡ pagar R$ 170 milhões no prÃ³ximo sábado (21), o que será o maior próximo da história. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso nesta quarta-feira (Marcello casal Jr/Agência Brasil)
Próximo concurso, realizado no sábado (16), deve pagar o prêmio de R$ 70 milhões. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi
O concurso 2.471 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (13) à noite no Espaço Loterias da Caixa em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 08 - 23 - 29 - 30 - 36 - 55. O próximo concurso (2.472), no sábado (16), deve pagar o prêmio de R$ 70 milhões.
A quina teve 95 ganhadores e cada um vai receber R$ 52.849,61. Os 7.346 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 976,37.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.
O sorteio é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

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