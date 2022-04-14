Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 70 milhões

O concurso 2.471 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (13) à noite no Espaço Loterias da Caixa em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 08 - 23 - 29 - 30 - 36 - 55. O próximo concurso (2.472), no sábado (16), deve pagar o prêmio de R$ 70 milhões.
A quina teve 95 ganhadores e cada um vai receber R$ 52.849,61. Os 7.346 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 976,37.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.
O sorteio é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.