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Veja números sorteados

Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 45 milhões

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h desse sábado (18), em casas lotéricas e pela internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2023 às 08:20

Publicado em 17 de Março de 2023 às 08:20

Bilhete da Mega-Sena
Bilhetes de aposta da mega-sena Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
O sorteio do concurso 2.574 da Mega-Sena foi realizado na noite dessa quinta-feira (16) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Não houve ganhadores.
O prêmio acumulou e para o próximo concurso, no sábado (18), é estimado em R$ 45 milhões.
As dezenas sorteadas foram: 12 - 17 - 43 - 44 - 48 - 60.
A quina registrou 68 apostas vencedoras. Cada uma vai pagar prêmio de R$ 41.754,98. Já a quadra teve 4.377 ganhadores, cabendo a cada acertador R$ 926,70.
As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

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