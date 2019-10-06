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Loteria

Mega-Sena acumula e prêmio para o próximo é R$ 25 milhões

O concurso 2.195 sorteou as seguintes dezenas: 14-24-32-38-46-53

Publicado em 06 de Outubro de 2019 às 08:53

Publicado em 

06 out 2019 às 08:53
Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio de R$ 120 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Ninguém acertou o prêmio principal da Mega-Sena e o prêmio estimado pela Caixa Econômica Federal para o próximo concurso é R$ 25 milhões.
As dezenas do concurso 2.195, sorteadas nesse sábado (6), a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, foram as seguintes:

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14 - 24 - 32 - 38 - 46 - 53.
A quina saiu para 107 apostas e cada uma vai pagar R$ 24.440,78. A quadra teve 6.144 ganhadores. Eles vão receber, cada um, R$ 608,06.
O concurso 2.196 será realizado na próxima quarta-feira (9). As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa, em todo o país. O bilhete simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 3,50.

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