Mega-Sena acumula e prêmio para o próximo é R$ 25 milhões

Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio de R$ 120 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Ninguém acertou o prêmio principal da Mega-Sena e o prêmio estimado pela Caixa Econômica Federal para o próximo concurso é R$ 25 milhões.

As dezenas do concurso 2.195, sorteadas nesse sábado (6), a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, foram as seguintes:

14 - 24 - 32 - 38 - 46 - 53.

A quina saiu para 107 apostas e cada uma vai pagar R$ 24.440,78. A quadra teve 6.144 ganhadores. Eles vão receber, cada um, R$ 608,06.