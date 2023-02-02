Mega-Sena acumula e prêmio deve pagar R$ 135 milhões no sábado (4)

Concurso 2560 acumula e Mega-Sena deve pagar R$ 135 milhões no sábado (4) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quarta-feira (1º) o concurso 2560 da Mega-Sena e ninguém acertou os seis números. O prêmio, que estava acumulado em cerca de R$ 116,9 milhões, deverá saltar para R$ 135 milhões no próximo sábado (4), segundo o banco estatal.

Os números sorteados foram: 04 - 05 - 17 - 20 - 48 - 52.

Segundo a Caixa, 151 apostas acertaram cinco números e cada uma vai receber R$ 52.127,84. Outras 13.422 apostas acertaram quatro números e cada uma receberá R$ 837,78. No Espírito Santo, duas apostas simples, em Vitória e Colatina, acertaram as cinco dezenas.

A Mega-Sena ainda não teve nenhum ganhador no prêmio principal neste ano.

A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 4,50 e pode ser feita em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa até as 19h do dia do sorteio, que ocorre sempre às 20h.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 4,50) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 31,50), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

Saiba como apostar

PELO SITE

- Acesse o site Loterias Online



- Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha

- Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone "Aposte Agora!"

- Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha

- Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo

- Quando o valor total da compra for superior a R$ 30, selecione a opção "ir para pagamento", do lado direito

- Informe os dados do seu cartão de crédito e confirme a compra

- Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"

- Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"

- Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada

PELO APLICATIVO

- Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS

- Após a introdução, faça login ou cadastre-se

- Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "aposte"

- Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha

- Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela

- Assim como no site, o valor mínimo é de R$ 30. Se não deu esse valor, volte ao início e faça outros jogos até atingir a quantia. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"

- Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"

- Informe os dados do cartão e clique em "apostar e autorizar cobrança"

- Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não

PELO INTERNET BANKING

- Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha

- Clique em loterias

- Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 500 por dia, das 7h às 22h, limitado ao horário limite para fechamento das apostas)

- Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 9 por cartela)

- Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta"

- Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar"

- Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento