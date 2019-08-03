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Sorteio

Mega-Sena acumula e pode pagar até R$ 26 milhões neste sábado (3)

Os números serão sorteados às 20h, em São Paulo

Publicado em 03 de Agosto de 2019 às 15:57

Publicado em 

03 ago 2019 às 15:57
Mega-Sena acumula e pode pagar até R$ 26 milhões neste sábado Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Caixa Econômica Federal sorteia neste sábado (3) o concurso 2175 da Mega-Sena, que pode pagar R$ 26 milhões a quem acertar as seis dezenas.
Os números serão sorteados às 20h, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até às 19h em casas lotéricas ou na Loteria Online da Caixa.
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.
A Mega-Sena paga prêmios aos acertadores de 4, 5 ou 6 números sorteados, dentres as 60 dezenas disponíveis no volante de apostas.
Para concorrer ao prêmio milionário, o apostador deve marcar de 6 a 15 números, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

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