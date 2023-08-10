Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 115 milhões no sábado (12)
Loteria

Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 115 milhões no sábado (12)

As apostas para o concurso 2620 poderão ser feitas até às 19h deste sábado (12) em lotéricas cadastradas ou pela internet
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 ago 2023 às 08:15

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 08:15

Uma única aposta de Colatina, no Espírito Santo, levou o prêmio de R$ 76 milhões do concurso 2.391 da Mega-Sena
Uma única aposta de Colatina, no Espírito Santo, recentemente levou o prêmio de R$ 76 milhões do concurso 2.391 da Mega-Sena Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
A Caixa Econômica Federal sorteou nesta quarta-feira (9) o concurso 2619 da Mega-Sena, mas ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio de R$ 71.150.495,42 acumulou. Como o próximo concurso é final zero, a estimativa é que no sábado (12) o valor total seja de R$ 115 milhões.
Os números sorteados no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, foram: 05 - 36 - 39 - 41 - 44 - 50.
Segundo a Caixa, 83 apostas acertaram cinco números, e cada uma terá direito a quantia de R$ 76.879,44. Outras 6.849 apostas acertaram quatro números, e cada uma receberá R$ 1.330,95.
A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até às 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 5) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 35), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.
O maior prêmio regular já pago foi em 1º de outubro de 2022, no concurso 2.525, quando duas apostas ganhadoras dividiram R$ 317.853.788,53. Naquela ocasião, a Mega estava acumulada havia 14 concursos consecutivos.

Veja como jogar

Pelo site
Acesse o site Loterias Online
Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha
Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone "Aposte Agora!"
Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha
Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo
Quando o valor total da compra for superior a R$ 30, selecione a opção "ir para pagamento", do lado direito
Informe os dados do seu cartão de crédito e confirme a compra
Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"
Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"
Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada
Pelo aplicativo
Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS
Após a introdução, faça login ou cadastre-se
Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "aposte"
Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha
Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela
Assim como no site, o valor mínimo é de R$ 30. Se não deu esse valor, volte ao início e faça outros jogos até atingir a quantia. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"
Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"
Informe os dados do cartão e clique em "apostar e autorizar cobrança"
Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não
Pelo Internet Banking
Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha
Clique em loterias
Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 500 por dia, das 7h às 22h, limitado ao horário limite para fechamento das apostas)
Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 9 por cartela)
Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta"
Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar"
Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento
Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em "minhas apostas" para confirmar os jogos realizados.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados