Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Médico pode ter estuprado outras duas grávidas no dia do flagrante
Investigação

Médico pode ter estuprado outras duas grávidas no dia do flagrante

O médico foi filmado, com auxílio de um celular escondido no centro cirúrgico, introduzindo o pênis na boca da terceira paciente atendida no plantão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jul 2022 às 11:51

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 11:51

Polícia Civil do Rio investiga se o anestesista Giovanni Quintella Bezerra, 32, também abusou de outras duas pacientes que foram submetidas a cirurgias no mesmo plantão no Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O médico foi flagrado, com auxílio de um celular escondido no centro cirúrgico, introduzindo o pênis na boca da terceira paciente atendida no plantão. O caso ocorreu durante uma cesariana.
Giovanni Quintella Bezerra foi preso em flagrante pela delegada Bárbara Lomba, da Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti.
Giovanni Quintella Bezerra foi preso em flagrante pela delegada Bárbara Lomba, da Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti. Crédito: Reprodução/TV Globo
As suspeitas foram levantadas por integrantes de equipes médicas que atenderam as vítimas. Chamou a atenção dos profissionais o nível de sedação de todas as pacientes - avaliado como desnecessário para um parto. Outras atitudes também foram consideradas incomuns como uma cabana improvisada para ocultar a visão do rosto da paciente, pedido para que o marido da segunda gestante atendida deixasse a sala de parto e um flagrante de ereção.
Foi após a segunda cirurgia que a equipe decidiu trocar o centro cirúrgico e realizar o terceiro parto em uma sala que seria possível gravar o procedimento.

ENTENDA O CASO

Imagens mostram Giovanni introduzindo o pênis na boca da paciente. Ele foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. A pena prevista é de 8 a 15 anos de prisão. Além de entregar o vídeo com as imagens do estupro, os funcionários informaram que um dos profissionais do plantão chegou a recolher frascos dos anestésicos usados na última paciente e também gazes e papéis usados pelo anestesista para limpar a gestante.
A Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti, responsável pela prisão, apura se mais mulheres foram vítimas de Giovanni. O anestesista trabalhava há seis meses em 3 hospitais da rede estadual de saúde.

Veja Também

Médico anestesista é preso por estupro de paciente durante cesárea no RJ

Entenda porque anestesista preso foi indiciado por estupro de vulnerável

Conselho de Medicina abre processo contra médico preso por estupro no RJ

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estupro de vulnerável Polícia Civil Rio de Janeiro Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados