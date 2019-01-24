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Educação

MEC prorroga inscrições do Sisu para o dia 27 de janeiro

A medida foi adotada para não prejudicar os estudantes que ainda não realizaram a inscrição e melhorar o acesso devido ao alto tráfego existente

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 18:59

Publicado em 

24 jan 2019 às 18:59
Página do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) Crédito: Reprodução
O Ministério da Educação (MEC) prorrogou as inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) até as 23h59, no horário de Brasília, de domingo (27). As inscrições se encerrariam nesta sexta-feira (25).
Desde o primeiro dia de inscrição, estudantes relatam dificuldade de acessar o site e problemas na hora de fazer a inscrição.
"O sistema está funcionando de forma estável nesta quinta-feira (24) e a lentidão eventualmente registrada resulta do volume massivo de acessos simultâneos. O MEC continua realizando todos os procedimentos técnicos para que o sistema continue estável", diz a pasta em nota.
O MEC também decidiu rever as divulgações de nota de corte. A partir desta quinta-feira (24). as notas serão divulgadas apenas à 0h, como era feito nos últimos anos. Nesta edição a pasta começou a divulgar as notas cinco vezes por dia.
"A medida foi adotada para não prejudicar os estudantes que ainda não realizaram sua inscrição e melhorar o acesso devido ao alto tráfego existente", justificou.
O resultado da seleção está mantido para segunda-feira (28), conforme calendário divulgado anteriormente.

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